شرطة الكرخ تستنفر مفارزها في التقاطعات المهمة

2023-12-05 00:17:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الإثنين، (4 كانون الأول 2023)، باستنفار شرطة قاطع بغداد/ الكرخ في التقاطعات المهمة.

وأوضح المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "وحسب توجيهات قائد شرطة بغداد/ الكرخ الى مدير نجدة ومدير افواج طوارئ الكرخ والأقسام كافة تم الاستنفار والتواجد ضمن التقاطعات المهمة التي تشهد اختناقات مروري لاسناد منتسبي المرور".

ولفت الى انه "سيتم اخراج لجان لمتابعة تنفيذ الأمر بالاضافة الى مراقبة الساحات وتواجد الدوريات عن طريق كاميرات المراقبة".