بعد خسائر استمرت لأيام .. أسعار النفط تستقر في الأسواق العالمية

2023-12-05 07:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط بعد خسارة استمرت ثلاثة أيام، حيث قالت المملكة العربية السعودية إن التخفيضات الأخيرة من قبل تحالف "أوبك+" سيتم الالتزام بها بالكامل ويمكن تمديدها، في مواجهة الشكوك المستمرة بشأن فعالية القيود.

استقر خام برنت فوق 78 دولارا للبرميل بعد انخفاضه بأكثر من 6% في الجلسات الثلاث السابقة، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 73 دولاراً.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ"بلومبرغ نيوز" إن التخفيضات المقررة مؤخراً سوف "تتغلب" على زيادة المخزون المتوقعة في الربع الأول، ويمكن أن تستمر حتى عام 2024 إذا لزم الأمر.

وتعرض النفط الخام لضغوط هبوطية منذ اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الأسبوع الماضي، حيث لا يزال المتداولون غير مقتنعين بمدى تنفيذ حزمة التخفيضات الطوعية بشكل كامل. وسلط المحللون الضوء على القدرة الفائضة المتضخمة لدى المجموعة، قائلين إن التجار بحاجة إلى رؤية دليل على تنفيذ التخفيضات وتأثيرها. وتأخر الاجتماع عدة أيام وشهد خلافات داخلية.