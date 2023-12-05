2023-12-05 07:38:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تعرض قاعدة "رومالين" في سوريا إلى قصف صاروخي من الأراضي العراقية على ما يبدو شنتها الفصائل المسلحة قبل يومين.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكية في بيان، أنه تم إطلاق 15 صاروخا من عيار 122 مم من العراق يوم الأحد الثالث من شهر كانون الأول ديسمبر على منطقة هبوط قاعدة "رومالين" الأمريكية في سوريا.

ووفقا للبيان فإنه، لم تكن هناك إصابات في الموظفين أو أضرار في المعدات.

وأضاف البيان أن فرقة العمل المشتركة - عملية العزم حدد نقطة القصف، ونقلت الموقع إلى قوات الأمن العراقية التي انتقلت إلى الموقع وحققت فيه، مشيراً إلى أن تم العثور في الموقع على شاحنة وقود تم تعديلها لإطلاق ما يصل إلى 20 صاروخا.

في غضون ذلك علقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على القصف الذي استهدف عناصر من حركة "النجباء" احد الفصائل الشيعية المسلحة واسفر عن مقتل 5 منهم، وقالت "المعلومات الدقيقة أمر بالغ الأهمية".

وذكرت السفيرة في منشور على موقع "إكس" "نُعيد إرسال هذا البيان بشأن اتخاذ إجراءات عسكرية للدفاع عن النفس ضد الميليشيات المسؤولة عن الهجمات على القواعد العراقية التي تستضيف أفراداً من الولايات المتحدة والتحالف الدولي".