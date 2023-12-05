اليوم 4 مواجهات في الجولة السابعة لدوري نجوم العراق

2023-12-05 08:04:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الثلاثاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024 .

وستقام المباريات في بغداد والبصرة واربيل وواسط .

وتجري عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم ثلاث مواجهات الاولى في ملعب امانة بغداد بين فريقي اصحاب الارض امانة بغداد ونادي الشرطة ، وفي الثانية يلاقي نادي كربلاء على ملعب الكوت وهو ملعبه المفترض ضيفه نادي النفط ، بينما يواجه فريق نفط البصرة في ملعب الفيحاء ضيفه نادي الزوراء .

وتقام مباراة واحدة في ملعب فرانسو حريري عند الساعة السابعة مساءً بين فريقي اربيل وضيفه نادي نفط الوسط .

وكان نادي نفط ميسان قفز أمس للمركز الأول في ترتيب الفرق بعد فوزه على مضيفه نادي القاسم، بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده للنقطة الـ 14 ، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.