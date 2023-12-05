رغم استقرار النفط .. انخفاض خامي البصرة الثقيل والمتوسط

2023-12-05 08:56:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، رغم استقرار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2.17 دولار ليصل الى 75.35 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 2.17 دولار ليصل الى 78.40 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط العالمي بعد خسارة استمرت ثلاثة أيام، حيث قالت المملكة العربية السعودية إن التخفيضات الأخيرة من قبل تحالف "أوبك+" سيتم الالتزام بها بالكامل ويمكن تمديدها، في مواجهة الشكوك المستمرة بشأن فعالية القيود.