وفاة الفنان العراقي علي جودة بعد صراع مع المرض

2023-12-05 09:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان العراقي علي جودة عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الراحل توفي صباح اليوم في احد مستشفيات العاصمة بغداد بعد تدهور حالته الصحية.

والفنان الراحل مطرب عراقي من مواليد العام 1961 بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بدأ مشواره الفني داخل مدينته منذ السبعينيات من القرن المنصرم متأثرا بأبناء محافظته من الفنانين داخل حسن وحسين نعمه.

وسطع نجمه في أواسط الثمانينيات اشتهرت اغانيه أكثر في مرحلة التسعينيات بعد تعاونه مع عدد من الملحنين منهم الملحن فاروق هلال والملحن سرور ماجد، تأثر بجيل السبعينات ويظهر ذلك في أدائه الفني الذي يمزج بين تلك الأجيال.