بالصور.. الطائرات العراقية تنقل مساعدات جديدة إلى غزة

2023-12-05 10:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

وزارة الدفاع العراقية

طائرات القوة الجوية تواصل نقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة

بتوجيه من السيد رئيس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من قبل السيد وزير الدفاع، والسيد رئيس أركان الجيش، وبإشراف لجنة متابعة تسليم واستلام المساعدات الخاصة بالشعب الفلسطيني، انطلقت طائرات القوة الجوية نوع (c 130)، صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الاول 2023، محملة بشحنة من المواد الطبية وبحمولة (16) طناً، مقدمة من العتبة الحسينية المقدسة، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتحط في مطار العريش بجمهورية مصر العربية، لتسليم هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وسيتم تسليمها بإشراف الهلال الأحمر العراقي الى الهلال الأحمر المصري في العريش، ليتم بعدها إدخالها الى الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك وجبات أخرى من المواد الغذائية والدوائية، إذ سيستمر هذا الجسر الجوي لنقل المساعدات حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء، وهذه الوجبة هي السادسة التي تنطلق من الأراضي العراقية إلى الأراضي المصرية وهي محملة بالمواد الطبية إلى أهلنا في فلسطين.