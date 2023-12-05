السوداني يعلن إنطلاق "الحملة التطوعية الكبرى" بمختلف المحافظات

2023-12-05 10:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

محمد شياع السوداني



في اليوم الدولي للمتطوعين، نشد على أيادي الشباب في "الحملة التطوعية الكبرى" التي انطلقت اليوم بمشاركة 150 فريقًا تطوعيًا، في مختلف محافظاتنا العزيزة. كل التحايا لمن يُسهم في تقديم خدمة اجتماعية تطوعًا، وكل من كرس نفسه لخدمة عامة. المتطوعون هم صنّاع الثقة، وما كان لشعبنا العراقي أن يمضي إلى الأمام، ويجتاز أصعب الأوقات، لولا الأعمال التطوعية لأبنائه في مختلف الفعاليات الرسمية والاجتماعية.