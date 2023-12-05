ارتفاع أسعار الدولار وقت افتتاح بورصتي بغداد وأربيل

2023-12-05 10:14:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157600 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار امس الاثنين 157100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 157750 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 157450 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 157350 دينارا مقابل 100 دولار.