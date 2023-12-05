السليمانية ..شخص يرتكب مجزرة والضحية أكثر من 100 شجرة طبيعية (صور)

2023-12-05 10:26:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخص بتهمة قطع عشرات الأشجار الطبيعية في وادي "دوكانيان".

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنه نتيجة لخروج مفارز من قوات شرطة الغابات والبيئة إلى حدود الوادي المذكور أعلاه تمكنت من إلقاء القبض على مواطن بتهمة قطع أشجار طبيعية بأعمار مختلفة من نوع "البلوط"، موضحة أن هذا المواطن قام بقطع أكثر من 100 شجرة.

وأشار البيان إلى تنظيم ملف تحقيقي، وإحالته إلى القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية.