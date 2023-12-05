2023-12-05 10:26:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، بانطلاق عملية أمنية في حوض الوقف شمال شرق محافظة ديالى، لتحقيق 5 أهداف.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قوات امنية مشتركة انطلقت من 3 محاور في تنفيذ عملية مباغتة في عمق حوض الوقف من جهة بساتين "قرى الكبة وجلبي" ومحيطهما وصولًا الى ضفاف نهر ديالى من الجهة الشرقية (20كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف،ان" العملية والتي تجري باسناد من قيادة عمليات ديالى بالاضافة الى المفارز الاستخبارية، وضع لها 5 اهداف مهمة ابزرها تعقب مضافات داعش وتأمين اكثر من 10 طرق زراعية وتمشيط قرابة 400 دونم من البساتين الزراعية بعمق 7 كم باتجاهين".

واشار المصدر الى ان" العملية تاتي ضمن خطة تامين الانتخابات المزمع اجراؤها في 18 من كانون الاول الجاري ضمن محاور تشكل أهمية في المشهد الأمني خاصة لقربها من مدن عدة منها بعقوبة".