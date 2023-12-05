2023-12-05 10:43:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد القيادي في تحالف عروبة حاتم العاصي، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، أن القوائم العربية في كركوك ستتحد بعد الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال العاصي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن " أي خلاف بين العرب في كركوك سيضر بمصلحة المكون، ولذلك هنالك اتفاق على وحدة الموقف وتشكيل قائمة موحدة في مجلس المحافظة".

وأضاف، أنه "من المتوقع أن تكون عدد مقاعد المكون العربي في كركوك بين 6_ 7 مقاعد وإذا اتحدوا مع قوائم أخرى سيشكلون الأغلبية التي تتيح لهم تحقيق الأغلبية".

وأشار العاصي إلى أن "الجميع في كركوك يشيد بالإدارة الحالية للمحافظة، والتي حققت تقدمًا ملموسًا في واقع كركوك الخدمي، فضلا عن الاهتمام بملفات عديدة".

وستكون محافظة كركوك حاضرة ضمن المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات يوم 18 من كانون الأول المقبل، والتي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والأكراد وأقليات أخرى.