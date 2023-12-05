الذهب يعاود الارتفاع بعد تراجع قياسي

2023-12-05 11:04:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة بعد أن قلص المتداولون رهاناتهم قليلاً على خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأول من عام 2024.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.47% إلى 2052 دولاراً للأوقية ،فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.25% إلى 2034 دولاراً للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2152.30 دولارًا يوم الاثنين، قبل أن تنخفض أكثر من 100 دولار في يوم واحد لتغلق منخفضة بنسبة 2٪ ،وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 103.760 نقاط.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.55 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 974.05 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.5% إلى 912.04 دولارا.