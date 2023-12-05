الإطار يتحدث عن تهدئة يقودها السوداني بين "الفصائل والأمريكان": يستطيع الضغط على الطرفين

2023-12-05 11:08:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي غضنفر البطيخ، اليوم الثلاثاء (5 كانون الثاني 2023)، وجود مساعٍ من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل تهدئة الأوضاع ما بين الفصائل والامريكان.

وقال البطيخ، لـ"بغداد اليوم"، إن "التصعيد العسكري ما بين الفصائل والامريكان، ليس مرتبطًا بالشأن العراقي فقط، بل له علاقة بالتطورات الخارجية، خصوصا بأحداث غزة، ورغم ذلك فأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل ويسعى من أجل التهدئة ما بين الطرفين ومنع أي تصعيد جديد".

وبين ان "السوداني قادر على الضغط على الفصائل، كذلك يستطيع الضغط على الولايات المتحدة الامريكية من أجل إيقاف أي تصعيد عسكري، خصوصاً ان واشنطن لديها مصالح كبيرة في العراق ولا تريد خسارة تلك المصالح، ولهذا هي بالتاكيد سوف تستجيب لضغوطات بغداد عليها لوقف العدوان على الأراضي العراقية".

وكانت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" قد كشفت في تقرير ترجمته "بغداد اليوم" بوقت سابق، ان السوداني "حذر" وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن من تنفيذ مزيد من "عمليات الرد" التي تقوم من خلالها بضرب المواقع التي تنطلق منها هجمات ضد قواعدها في العراق.

واستهدف طيران امريكي مسير في وقت متاخر من مساء أمس الأول الاحد، مقرا لعناصر منضوية في حركة النجباء في كركوك، ما ادى لسقوط 5 ضحايا واصابة 3 اخرين.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول امريكي قوله ان الضربة جاءت استباقية لمجموعة كانت تتحضر لقصف اهداف امريكية بالطيران المسير والصواريخ.

من جانبه، قال الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، في تغريدة انه “قسما بالايتام وبدموع الأمهات الثكالى وقلوب ذويهم المستعرة ودماء الشهداء الزاكيات ستدفعون ثمن جريمتكم باهظا”.

وتابع الكعبي قائلاً: “العراق عراقنا والارض ارضنا ايها المارقون الغزاة المجرمون وسنطهرها قريبا من دنسكم ونحررها من استعماركم والله على ما نقول شهيد”.



