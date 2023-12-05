مصرع شخصين بحادث مروع أدى إلى انقسام سيارتهما لنصفين وسط السليمانية

2023-12-05 11:28:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور في محافظة السليمانية، بمصرع شخصين وانقسام سيارة كانت تقلهما إلى نصفين بحادث سير مروع وقع بوقت متأخر من ليل الأثنين على الثلاثاء في شارع "الملك محمود" الدائري وسط مركز المحافظة.

وقال "دانا محمود" الضابط في مديرية المرور في تصريحات صحفية، إن الحادث ناجم عن السرعة الزائدة و تأثير شرب المواد الكحولية حيث فقد السائق السيطرة على السيارة واصطدم بعمود إنارة، مما تسبب في انقسام السيارة إلى نصفين.

وأضاف أنه نتيجة للحادث، توفي راكبان في السيارة، لكن السائق أصيب بجروح طفيفة.

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