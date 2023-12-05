2023-12-05 11:42:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (5 كانون الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 450 الف دينار، وسعر الشراء 446 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 420 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 416 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 455 الف دينار و465 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 425 الفاً و435 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 520 ألف دينار، وسجل عيار 21 سعر بيع 460 الف دينار، وعيار 18 بيع 400 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.