2023-12-05 11:42:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أبدى مانشستر سيتي رغبة مُلحة في التعاقد مع نجم واعد يصفه كثيرون بأنه "خليفة ميسي".

وتتسابق 7 أندية من عمالقة أوروبا للحصول على خدمات نجم ريفر بليت الأرجنتيني، الشاب، كلاوديو إيشيفري، يتقدمهم السيتي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أرسل مانشستر سيتي كشافيه لمتابعة إيشيفري في عدة مباريات.

ويتمتع مانشستر سيتي بعلاقة جيدة مع ريفر بليت، منذ شراء جوليان ألفاريز، مهاجم السيتي ومنتخب الأرجنتين، ومن ثم يمكن القول إن له "اليد العليا" في هذه الصفقة حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يواجه منافسة شرسة من ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، لضم إيشيفري.

وتم تسمية إيشيفري بـ "ميسي الجديد" نظرا للمستوى المميز الذي يقدمه، وإعجابه الكبير بالأسطورة ليونيل ميسي.

وقال إيشيفري في تصريحات سابقة: "إضافة إلى ريفر(بليت)، أود أن ألعب لبرشلونة، أنا معجب كبير بميسي، وكنت أشاهده مع بلوجرانا، لذلك كان هذا الفريق بداخلي منذ أن كنت صغيرا جدا".

ويحتوي عقد إيشيفري مع ريفر بليت على شرط جزائي بقيمة 21.44 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: موقع كورة