السوداني يقود حملة للارتقاء بواقع الفن والأدب في العراق.. لجنة نيابية تراقب بتفاؤل

2023-12-05 13:12:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطوير واقع الفن والأدب في العراق.

وقال عضو اللجنة فاروق حنا، لـ “بغداد اليوم"، إن "السوداني بحسب المتابعة مهتم كثيراً بتطوير واقع الفن والأدب في العراق"، مبينا أن "لقاءاته الأخيرة مع شخصيات فنية وأدبية تؤكد ذلك، فهو يريد ان يسمع منهم ما يعاني هذا الوسط وما يمكن ان يقدمه لهم من دعم على مختلف الأصعدة".

وأضاف عضو لجنة الثقافة النيابية أن "لجنته تتابع وتراقب الواقع الفني والادبي في العراق، وهي أيضا تسعى الى تطوير هذا الجانب المهم جداً".

وأشار الى "العمل خلال المرحلة المقبلة على عقد جلسات حوارية مختلفة من شخصيات فنية وادبية لتقديم ما يمكن تقديمه لهم من خلال تشريع القوانين التي يمكن من خلالها تطوير هذا الجانب وضمان حقوق العاملين به".

وأمس الاثنين (4 كانون الأول 2023)، أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مشروعاً ثقافياً وفنياً كبيراً في العراق، لدعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب وأدب الطفولة، فيما أعلن عن تخصيص مبلغ 13.5 مليار دينار لتنفيذ المشروع.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ذلك جرى خلال استقباله جمعاً كبيراً من نجوم الفن العراقي وممثلين عن اتحاد الأدباء وعدد من الكتّاب والمثقفين".

وأكد السوداني، بحسب البيان "إكمال الإجراءات الخاصة بالتخصيصات المالية المطلوبة للنشاطات الفنية والأدبية، التي عانت من الركود بسبب غياب الدعم والمبادرات، وأكد ضرورة دخول القطاع الخاص في الإنتاج الفني وعدم الاعتماد فقط على الدعم الحكومي"، مشيراً إلى أنه "ليس مطلوباً من الفنانين والأعمال الفنية مراعاة مزاج الحكومة أو أية جهة، بل شرطنا الوحيد هو أن تكون بجودة كبيرة ومستوى فني عال".

وأشار السوداني إلى أن "المجالات الثقافية والفنية تكتسب أهمية بالغة لدى الحكومة؛ نظراً لتأثير نتاجاتها ومهرجاناتها الفنية والأدبية في خلق انطباع إيجابي عن استقرار البلد، وإمكانية استثمار الفن والثقافة لمحاربة مختلف الظواهر الخطيرة كالعنف والتطرف والمخدرات"، مؤكداً أنّ "واجب الحكومة رعاية الفنانين والمبدعين، وسبق أن خصصت 5 مليارات دينار سابقاً لنقابة الفنانين تخص صندوق تقاعد الفنانين، وكذلك 3 مليارات لصندوق التكافل الاجتماعي الخاص باتحاد الأدباء".

يُشار إلى أنّ المشروع خصص مبلغ 5 مليارات دينار لدعم الدراما العراقية، ومبلغ 5 مليارات دينار لدعم السينما العراقية، فيما خصص مليار دينار عراقي لطباعة النتاجات الأدبية والفكرية للكتّاب والأدباء العراقيين.

وفي ضوء المشروع أيضاً "تم تخصيص 200 مليون دينار، لدعم الفنانين التشكيليين في إقامة المعارض الخاصة، وتخصيص 300 مليون دينار لدعم الفنون الموسيقية المختلفة، وكذلك تخصيص مليار ونصف دينار لاتحاد الأدباء والكتّاب في العراق، لإقامة المؤتمرات والمهرجانات الرسمية، فضلاً عن تخصيص 500 مليون دينار لدعم أدب الطفل"، بحسب البيان.