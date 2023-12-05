افتتاح غرفة عمليات مشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية لتبسيط إجراءات المغتربين

2023-12-05 13:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الداخلية، وقسم الجواز الإلكتروني الدبلوماسي، بهدف تبسيط الإجراءات للعراقيين المغتربين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي لتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وتجاوز حلقات الروتين وتخفيف العبء عن المواطنين، افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير الخارجية فؤاد حسين غرفة عمليات مشتركة بهدف توفير البيانات الخاصة بالعراقيين المغتربين، وعدم الحاجة إلى طلب وكالات خلال المراجعات".

وأعرب وزير الخارجية، بحسب البيان عن شكره لـ"وزير الداخلية على جهوده بافتتاح هذه الغرفة المشتركة وسعيه الدائم على خدمة المواطنين في داخل البلاد وخارجها، ومن المؤمل أن يكون هناك اتصال مباشر طوال اليوم من دون توقف مع جميع السفارات العراقية في الخارج، الأمر الذي يوفر خدمة كبيرة للمواطنين العراقيين المغتربين".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري رحّب بزيارة وزير الخارجية الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، مؤكداً أن هذه الخدمة إنجاز جديد يضاف الى خدمة المواطنين في الخارج والجاليات العراقية".

وأشار الشمري، الى أن "هذه الخدمات جاءت على إثر مخرجات الاجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية مع السادة السفراء لحل المشاكل والمعوقات التي يواجهها المغتربون في الخارج من بينها إصدار البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني وغيرها من الأمور التي يحتاجونها في الخارج, معلناً عن افتتاح قسم الجواز الإلكتروني لتقديم الخدمات للمواطنين".