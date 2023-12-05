أحدهما يحمل رتبة عقيد.. النزاهة توقع بضابطين متلبسين بالرشوة في البصرة (فيديو)

2023-12-05 13:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (5 كانون الاول 2023)، الإيقاع بضابطين يعملان في مركز أبي الخصيب متلبسين بابتزاز أحد المواطنين ومساومته وإجباره على دفع الرشى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة ألفت فريق عمل فور تلقيها شكوى تتضمن قيام ضابطين في أحد مراكز شرطة البصرة بابتزاز المشتكي ومساومته وطلب مبلغ مالي منه قدره 10 ملايين دينار".

وبينت، أن "الفريق بادر إلى نصب كمين محكم للمشكو منهما، وتم الإيقاع بهما متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلمهما مبلغ 5 ملايين دينار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ الكلي المتفق عليه البالغ 10 ملايين دينا"ر، معربةَ عن "شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قوات إنفاذ القانون "سوات"؛ للتعاون والتنسيق العاليين في تنفيذ العملية".

واوضحت، أن "تفاصيل العمليَّة أن الضابطين اللذين يحمل أحدهما رتبة عقيد ويعمل مديراً لمركز شرطة أبي الخصيب والآخر ملازم أول، قاما بمداهمة منزل المشتكي والاستحواذ على أسلحة تعود لأجداده، فيما رضخ المشتكي لابتزاز المتهمين اللذين طلبا منه 10 ملايين دينار لقاء استبدال الأسلحة بأخرى؛ كونها تحظى بعناية خاصة من المشتكي؛ بعدها من "إرث العائلة".

ونوهت الهيئة بـ "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات على قاضي التحقيق؛ الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق".

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