2023-12-05 13:52:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، إن التغيير الذي يريده الشعب العراقي بحق الطبقة السياسية الحالية يتم عبر صناديق الاقتراع ولا خيار غيره.

وأوضح سالم، لـ"بغداد اليوم"، ان "غالبية أبناء الشعب العراقي يريدون التغيير والإصلاح ويريدون إزالة الطبقة السياسية الحاكمة التي اثبتت فشلها وفسادها، ولهذا فأن الطريقة الوحيدة امام الشعب حالياً هي صناديق الاقتراع".

وبين ان" قرار التغيير يبقى بيد الشعب، فمن خلال مشاركته الواسعة في الانتخابات واختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة، والتي تريد مصلحة العراق والعراقيين ولا تعمل وفق مصالح دول خارجية، ولهذا يبقى الأمل في التغيير بيد العراقيين واختيارهم لممثليهم سواء في مجالس المحافظات او مجلس النواب".

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم امس الاثنين (4 كانون الأول 2023)، الشعب العراقي إلى حسن الاختيار في يوم الاقتراع من اجل بناء الدولة.

وقال المالكي في كلمة له تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العراق يستعد لملحمة انتخابية تتمثل في انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا أن "أهم مفردات عملية بناء الدولة هي الانتخابات التي على اساسها استقرت العملية السياسية".

وأشار إلى، انه "من يريد الاصلاح والبناء والاعمار وحكومة مستقرة ليس امامه الا صناديق الاقتراع".

وبين المالكي، ان "تداول السلطة اليوم فيما بيننا يتم عبر الإنتخابات وهي حق وواجب، معتبرا إلغاء مجالس المحافظات مخالفة صريحة لأسس الدستور".

وأكد "التزامه باسم دولة القانون ايماناً من ان البلد ما لم يكن ملتزم بقانون لا يمكن أن ينهض ، داعيا الشعب العراقي إلى حسن الاختيار في يوم الاقتراع من اجل بناء الدولة"، قائلا: "نأمل من الناخبين حُسن الاختيار لكي نبني دولة مستقرة".