2023-12-05 14:40:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري/ شعبة العلاقات الانتخابية بالتعاون مع شعبة الإجراءات والتدريب في دائرة العمليات، ومن أجل إشاعة الثقافة الانتخابية لدى موظفي الدولة بإقامة الندوات التثقيفية التي من شأنها توضيح الآليات المتبعة لديها إذ عقدت صباح يوم الثلاثاء 5/12/٢٠٢٣ ندوة في وزارة الإسكان والإعمار / مديرية التدريب والتطوير. وتناولت الندوة

The post مفوضية الانتخابات تقيم ندوة تثقيفية في وزارة الاسكان والاعمار appeared first on IHEC Website.