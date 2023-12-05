2023-12-05 15:30:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

مع بدء العد التنازلي لموعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في ١٨ كانون الأول الجاري. تفقد عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة المتابعة والإشراف القاضي حسين عبدالسادة عضو مجلس يرافقه معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية السيد علي صالح ومدير المكتب السيد لؤي اركان واعضاء اللجنة مخازن المكتب. حيث تفقدو ميدانيا لمخازن المكتب والتأكد

The post القاضي حسين عبد السادة عضو مجلس المفوضين يتفقد مخازن مكتب انتخابات كركوك appeared first on IHEC Website.