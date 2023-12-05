مجلس وكلاء الأمن الوطني يوصى بتشكيل المجلس الأعلى للآثار

2023-12-05 16:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الحادية والعشرين لعام ٢٠٢٣، برئاسة مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

حيث ناقش المجلس موضوع ( أمن المناطق الأثرية والتراثية في العراق ) والتحديات والمعوقات التي تواجه حماية الآثار والمناطق الأثرية، وأوصى بتشكيل المجلس الأعلى للآثار، على أن يرفع المقترح الى رئاسة مجلس الوزراء، للمصادقة عليه .

وناقش المجلس أيضا، مشروع (مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات في جمهورية العراق ووزارة الاتصالات في روسيا، ( للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).