فوز الزوراء والشرطة والنفط في دوري نجوم العراق

2023-12-05 16:46:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024، عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وأقيمت المباراة الاولى في ملعب امانة بغداد، بين فريقي اصحاب الارض امانة بغداد ونادي الشرطة، وانتهت بفوز الشرطة بهدفين لهدف.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل سجل الهدف الأول محمود المواس عند الدقيقة 24، وجاء الهدف الثاني عن طريق المحترف ادريسا نيانج وفي الدقيقة 45+2 جاء الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني سجل امانة بغداد هدفه عن طريق المحترف ماتيوس عند الدقيقة 76 لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بهدفين لهدف.

وفي الثانية التقى نادي كربلاء على ملعب الكوت وهو ملعبه المفترض، ضيفه نادي النفط، وانتهت بفوز النفط بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النفط بهدفين دون مقابل سجل الهدفين عباس بديع في الدقيقة 40، 41، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

بينما واجه فريق نفط البصرة في ملعب الفيحاء في المباراة الثالثة ضيفه نادي الزوراء، وانتهت بفوز الزوراء بهدفين دون مقابل.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء 2-0 جاء الهدف الاول للزوراء في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب احمد جلال، وفي الدقيقة 45 أضاف احمد زامل هدف ثان للنوارس، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.