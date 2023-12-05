بورصتا بغداد واربيل تغلقان على انخفاض بسعر صرف الدولار

2023-12-05 16:48:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 157600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 156850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156750 دينارا مقابل 100.