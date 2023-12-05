الأربعاء.. أمطار واستقرار في درجات الحرارة

2023-12-05 16:48:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع راصد جوي، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، هطول أمطار في بعض مناطق البلاد غداً الأربعاء.

وقال هشام قاسم في منشور على صفحته في الفيسبوك أنه "من المتوقع هطول أمطار بين الخفيفة والمتوسطة بدءاً من صباح يوم غد الأربعاء على مناطق الشمال والوسط والفرات الأوسط مع استقرار في درجات الحرارة".

وأرفق قاسم جدولاً "بدرجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم مع صورة الأقمار الصناعية الساعة 3.30 من عصر اليوم بداية دخول السحب من جهة الغرب".