تنفيذ مذكرة قبض بحق مسؤول بصحة الأنبار وشقيقه

2023-12-05 16:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023) عن تنفيذ أمر قبض وتحر بحق مسؤول في صحة محافظة الأنبار؛ على خلفيَّة خروقات ماليَّة وشبهة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وذكر بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، بأن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار من تنفيذ مذكرة القبض والتحري الصادرة بحق مدير حسابات دائرة صحة المحافظة، وذلك لوجود شبهة تضخم في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، وبما يزيد على مليار دينار".

وبين ان "العمليَّة تم تنفيذها وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وتأتي في سياق القضيَّة المتعلقة بمعلومات عن وجود سلف وهميَّة ومخالفات ماليَّة مرتكبة في صحة الأنبار".

ونوهت النزاهة الى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيف المتهم وشقيقه على ذمة التحقيق".



