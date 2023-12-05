2023-12-05 17:10:02 - المصدر: الفرات نيوز



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استكمالاً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة تجار ومروجي وناقلي المخدرات وتضييق الخناق عليهم، تمكنت مفارزنا خلال (٤٠) يوماً من إلقاء القبض على (٦٩) متهماً بالاعتماد على الجهدين الميداني والاستخباري وتنفيذاً لأوامر قبض قضائية صادرة بحقهم.

عمليات إلقاء القبض جرت في محافظات (بغداد، والأنبار، وذي قار، والمثنى، والنجف الأشرف، والبصرة، ونينوى، وواسط، والقادسية، وبابل، وكربلاء المقدسة، وكركوك)، حيث تم ضبط نحو (١٤) كغم لأنواع متعددة من المخدرات فضلاً عن نحو (٤٠٠٠) حبة مخدرة.

هذا وجرى تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.



