نائب يدعو الأحزاب الكوردية لاستثمار مفاوضات اختيار "بديل الحلبوسي" لصالح موظفي الإقليم

2023-12-05 17:12:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة السليمانية بريار رشيد، يوم الثلاثاء، الأحزاب الكوردية إلى استثمار مفاوضات اختيار رئيساً جديداً لمجلس النواب بدلاً من محمد الحلبوسي، لإجراء تعديل في الموازنة الاتحادية لعام 2024 يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المعلومات المتعلقة بإرسال 700 مليار دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان إيجابية، لكن إرسال الأموال يعد حلاً مؤقتاً لمعالجة مشكلة رواتب الموظفين".

وبين أن "وفد حكومة إقليم كوردستان أجرى محادثات مع المسؤولين في بغداد وقضية إرسال ال 700 مليار دينار محسومة لصالح الإقليم، لكن الحل الدائمي لمشكلة الرواتب هو تعديل أو إلغاء فقرة النفقات الفعلية المتعلقة برواتب موظفي كوردستان في قانون الموازنة العامة".

ولفت إلى أن "قانون موازنة عام 2024 لم يحسم لغاية الآن ويجب أن يتضمن تعديل المادة المتعلقة بحصة الإقليم"، مضيفاً "إقالة رئيس البرلمان العراقي بقرار من المحكمة الاتحادية، فرصة للأحزاب السياسية الكوردية في البرلمان العراقي، لانتخاب رئيس للبرلمان بشرط تعديل قانون الموازنة".