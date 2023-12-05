الاوقاف الكوردستانية تصدر تعليمات مشددة بمنع ممارسة "السحر والشعوذة"

2023-12-05 17:24:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تعليمات مشددة لمناهضة ممارسة أعمال السحر والشعوذة وكل ما ينافي الأسس الدينية وانتحال القاب مزيفة واستغلال الكتب الدينية لتحقيق المكاسب المادية.

وتضمنت تعليمات أصدرتها الوزارة بالرقم (1) لسنة 2023 ومذيلة بتوقيع الوزير بشتيوان صادق عبدالله، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، خمس مواد أكدت أن القيام بأعمال مثل استخدام التحايل وحمل الألقاب المزيفة وغير الصحيحة مثل مصطلحات (الشيخ، الملا، القس، الداعية، الطبيب الديني أو ما يماثلها) باستخدام الكتب الدينية المقدسة بهدف كسب المال واستغلالها وهي أعمال ممنوعة وتفضي الى القيام بأعمال السحر والشعوذة.

وشددت التعليمات على موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمل على منع تلك الأعمال المذكورة انفا وخصوصا القيام بها داخل المؤسسات التابعة للوزارة، محذرة من اتخاذ اجراءات ادارية وعقابية تجاه اي شخص يقوم بتلك الأعمال داخل المؤسسات.

واوجبت التعليمات جميع المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف على الالتزام بهذه التعليمات وتحريك الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال حصول تلك الأعمال وبخلافه ستتحمل المسؤولية.

ونوهت التعليمات إلى أنه سيتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان.