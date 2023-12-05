حريق يلتهم 4 كرفانات في مخيم بأربيل

2023-12-05 17:56:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن السيطرة على حريق نشب في مخيم "بحركه"، مبينة أن الحريق لم يخلف خسائر بشرية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن حريقاً نشب في مخيم "بحركه" وأدى إلى احتراق أربعة كرفانات، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحربق ومنعت من انتشاره.

وأشار البيان إلى أن الحريق لم يخلف خسائر بشرية، واقتصرت أضراره على خسائر مادية فقط.

ويقع مخيم "بحركه" على بعد نحو 13كم شمال مدينة أربيل وأنشأ عام 2014 ويضم النازحين من جميع مكونات سهل نينوى التي هربت من هجمات تنظيم داعش الإرهابي إلى ملاذها الآمن في أربيل.