2023-12-05 18:47:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، (5 كانون الأول 2023)، عدة قرارات ومنها استكمال حل مشكلة المحاضرين المجّانيين، بالموافقة على استثناء محافظة بغداد من الضوابط والتعليمات (2 لسنة 2023) لغرض التعاقد مع محاضري الرصافة الثانية (الملحق) البالغ عددهم (20666) محاضراً، كما وافق على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) التي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة، وتخويل مجلس الوزراء بتعديل الراتب عند الحاجة