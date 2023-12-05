2023-12-05 19:02:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي، اليوم الثلاثاء (5 كانون الاول 2023)، أن تنظيم داعش مازال يشكل خطرا على الوضع الأمني في 3 محافظات.

وقال كلالي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تواجد تنظيم داعش في مرتفعات جبل قراجوغ يهدد الوضع الأمني في محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك".

وأضاف أن "تواجد عناصر داعش في منطقة قراجوغ في مخمور، يجعلهم يسيطرون على الطريق الستراتيجي الرابط بين كركوك ونينوى".

وأشار إلى أنه "يجب القيام بعملية عسكرية برية مستعجلة تكون بالتنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، فضلا عن وجود غطاء جوي لطيران التحالف الدولي، لأنها منطقة معقدة جغرافيا، واستمرار وجود داعش يهدد الأمن في المحافظات المذكورة".

ويؤكد مسؤولون في اقليم كردستان ان المناطق المتنازع عليها وبعض المناطق الخالية من المسك الامني، تتطلب ان يتم مسكها من قبل قوات مشتركة من القوات الاتحادية والبيشمركة لانهاء نشاط داعش.



