حادثة فارقة في السليمانية.. طالب طب يتوفى أمام مستشفى بعد انهاء محاضرة تطبيقية

2023-12-05 19:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

لقي طالب في كلية الطب بجامعة السليمانية مصرعه، اليوم الثلاثاء (5 كانون الاول 2023) وذلك بعد حادث دهس تعرض له أمام إحدى المستشفيات التي كان يتلقى فيه محاضرة عملية.

الطالب "زيرو طه" والبالغ من العمر 21 عاما ويدرس في المرحلة الرابعة بكلية الطب جامعة السليمانية، تعرض لدهس أمام مستشفى "شار" الذي كان يتلقى فيه دروسه العملية على أيدي أطباء المستشفى.

وقال مدير طوارئ السليمانية سامان نادر إن "الحادث وقع، اليوم الثلاثاء، والضحية طالب في كلية الطب بجامعة السليمانية"، مبينا أن "الطالب وصل إلى المستشفى وقد لفظ أنفاسه الأخيره متأثرا بجروحه البليغة".



