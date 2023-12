مجلس المفوضين يستقبل ممثلة الأمين العام جنين بلاسخارت

2023-12-05 19:50:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥ في المكتب الوطني ببغداد بحضور نائب رئيس المجلس القاضي فياض ياسين ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي واعضاء مجلس المفوضين القاضي علي رشيد والقاضي عامر الحسيني والقاضي فتاح محمد. ورحب

