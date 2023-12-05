سبعة انتصارات في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

2023-12-05 20:06:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت مساء اليوم الثلاثاء، سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز نادي الدفاع الجوي على نادي القوة الجوية بنتيجة 3- 2 هدف، وفوز نادي امانة بغداد على نادي المصافي بنتيجة 3-0 هدف، وفاز نادي الشرطة بنتيجة كبيرة على نادي نينوى 11-1 هدف، وفوز نادي اليات الشرطة على نادي الشرقية 3-2 هدف، وفوز نادي نفط الوسط على نادي الحشد الشعبي بنتيجة 3-2 هدف، وفوز نادي الموارد المائية على نادي بلدية البصرة بنتيجة 4-1 هدف ، واخيراً فوز نادي نفط البصرة على نادي غاز الجنوب بنتيجة 5-0 .