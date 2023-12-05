لجنة برلمانية تكشف "سر" تطور أداء ووتيرة عمليات هيئة النزاهة

2023-12-05 20:07:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، وجود تطور كبير في أداء وعمل هيئة النزاهة الاتحادية في كشف ملفات الفساد والاطاحة بالفاسدين، مشيرة الى ان ذلك له علاقة بتطوير الهيئة لكوادرها وادخال اساليب جديدة.

وقال عضو اللجنة غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمل وأداء هيئة النزاهة الاتحادية شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة وكشفت الهيئة ملفات فساد كبيرة وخطيرة، إضافة الى الإطاحة بعدد كبير من الفاسدين في العراق وحتى الهاربين خارج البلاد".

وأضاف عسكر ان "هيئة النزاهة تعمل على تطوير كوادرها، وهناك أدوات وأساليب جديدة، أدت الى تطور الأداء، وقضية التدريب والتطوير امر مهم لكل الموظفين بمختلف القطاعات، فهناك حاجة الى تطوير مهارات كل الموظفين، لكن المؤشر هناك تطور في عمل هيئة النزاهة وهذا الامر واضح من الاعمال التي تنشر لها بشكل يومي".

وسبق ان استعرض رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في نوفمبر الماضي في ملتقى عقدته بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انجازات العراق في مكافحة الفساد خلال عام، مشيرا الى ان الزيادة غير المسبوقة في وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، أفضت إلى زج مسؤولين ودرجات خاصة خلف قضبان العدالة، وإعادة بعض متحصلات الفساد من الفاسدين.

وبين ان جهود الهيئة خلال عام في الجانب الوقائي والتثقيفي التوعوي، والحملة الكبيرة التي أطلقتها لمتابعة ذمم كبار المسؤولين والتضخُّم الحاصل فيها، تمخَّض عنه إنجازات كبيرة جداً، إذ بلغت حجم الأموال الذي تمثل تضخُّماً في ضوء التقارير الفنيَّة لدائرة الوقاية وتمَّت إحالة ملفاتها إلى القضاء أكثر من (266) مليار دينار.