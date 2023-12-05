مقتل ضابطين إسرائيليين شمال غزة

2023-12-05 20:07:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023) عن مقتل ضابطين في معارك في شمال قطاع غزة ما يرفع عدد جنوده القتلى اليوم إلى 7 قتلى.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى إلى 84 منذ بدء العملية البرية وإلى 408 منذ هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول.

وفي اليوم الـ60 من الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال هجومها البري وقصفها الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، في حين نصبت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة كمائن للقوات الخاصة الإسرائيلية وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما أعلنت تدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية بقذائف "الياسين 105".

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي خان يونس بالنزوح الجماعي نحو مدينة رفح أو المنطقة الساحلية في الجنوب.

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 15 ألفا و899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا.



