مباريات اليوم.. القيثارة تعود لعزف الانتصارات وفوز ثمين للنوارس

2023-12-05 20:07:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استعاد الشرطة طريق الانتصارات بفوزه على مستضيفه أمانة بغداد (2-1)، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023) بملعب بغداد، ضمن مباريات الجولة 7 من دوري نجوم العراق.

وتمكن المحترف السوري محمود المواس من تسجيل هدف السبق للشرطة في الدقيقة 24، فيما نجح السنغالي إدريسا نيانج من إحراز الهدف الثاني (45+3)، وقلص ماتيوس تسجيل الفارق لأمانة بغداد (75).

وبهذا الانتصار، تقدم الشرطة إلى الترتيب الثالث بعد وصوله إلى 13 نقطة.. بالمقابل، تلقى أمانة بغداد هزيمته الخامسة هذا الموسم، ليبقى بالموقع الـ 18 برصيد 4 نقاط.

وفي مباراة ثانية، حقق النفط فوزا ثمينا أمام مستضيفه كربلاء (2-0) في المباراة التي جرت بملعب الكوت الأولمبي.

ونجح علي جمعة في تسجيل الهدف الأول لفريقه النفط في الدقيقة 31، فيما ضاعف عباس بديع تقدم فريقه بإحرازه للهدف الثاني (40).

وبهذا الانتصار، رفع النفط رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الخامس، فيما بقي كربلاء بالترتيب 14 برصيد 6 نقاط.

حقق الزوراء فوزا ثمينا على مستضيفه نفط البصرة (2-0) اليوم الثلاثاء بملعب الفيحاء بمدينة البصرة الرياضية، ضمن مباريات ذات الجولة السابعة.

ونجح الجناح أحمد جلال في وضع الزوراء بالمقدمة بالدقيقة 31، عبر تصويبة قوية من مسافة بعيدة ارتطمت بمدافع أهل الدار لتغير اتجاهها نحو الشباك.

وضاعف أحمد زامل تقدم فريقه الزوراء بهدف ثان في الدقيقة 45+2، عبر رأسية جميلة أسكنها على يسار حارس نفط البصرة حيدر جمال الدين.

وشهدت المباراة في الدقيقة 82 إهدار أصحاب الأرض ركلة جزاء نفذها البرازيلي جواندرسون بعد تألق حارس الزوراء جلال حسن في التصدي لها.

وبهذا الانتصار، رفع الزوراء رصيده إلى 11 نقطة متقدما إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند 7 نقاط بالمرتبة 13.



