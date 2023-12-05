2023-12-05 20:12:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي، الجامع للقوى السياسية الشيعية، حدد سقفاً زمنياً لاختيار رئيس مجلس النواب بديلاً للمنهّية عضويته محمد الحلبوسي، مشيراً إلى اختيار الإطار ثلاثة مرشحين فقط لتولي المنصب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي قررت أن لا يتجاوز موعد انعقاد جلسة البرلمان لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، يوم السبت المقبل، واختصر الأسماء المرشحة لثلاثة فقط وهي كل من (محمود المشهداني، وشعلان الكريم، وسالم العيساوي)".

وأشار المصدر إلى أنه "لا يوجد اتفاق موحد ما بين قوى الإطار على دعم مرشح محدد من تلك الأسماء فكل طرف له رأيه الخاص بهذه الشخصيات المرشحة".

ومساء يوم أمس الاثنين، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً لمناقشة الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان العراقي من قبل القوى السياسية السنية.

أخبر بذلك مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، وزاد أن قادة الإطار التنسيقي سيناقشون الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي المقدمة من قبل القوى السياسية السنية.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).