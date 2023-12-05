اربيل يحقق الفوز على ضيفه نفط الوسط في دوري نجوم العراق

2023-12-05 21:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي أربيل الفوز على ضيفه نفط الوسط، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وجرت المباراة في ملعب فرانسو حريري عند الساعة السابعة من مساء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف أربيل الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب أمجد راضي بالدقيقة 82 من عمر اللقاء من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة.

وأضاع لاعب أربيل شيركو كريم ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، بعد أن تصدى لها حارس مرمى نفط الوسط علي كاظم ببراعة.