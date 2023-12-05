للمرة الأولى .. جامعتا بغداد وبابل في تصنيف عالمي مختص بالتنمية المستدامة

2023-12-05 22:09:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حققت جامعتا بغداد وبابل للمرة الأولى نتائج تنافسية في تصنيف (QS World University Rankings: Sustainability 2024) المختص باستجابة الجامعات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "يتنافس في نسخة نتائج التصنيف للعام 2024 ما يقرب من 1400 جامعة حول العالم على وفق منهجية تتضمن مؤشرات مسؤولة عن قياس قدرة المؤسسات الجامعية على معالجة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في العالم".

وأظهرت النتائج (www.topuniversities.com/sustainability-rankings) تحقيق جامعة بغداد المركز (940-921) عالميًّا فيما حلت جامعة بابل في المركز (1201+) في مجالات التأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة.

جدير بالذكر أن تصنيف (QS World University Rankings: Sustainability 2024) يعمل على قراءة جهود المؤسسات التعليمية في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعضيد مهام الجامعات في تنفيذ خطة الاستجابة التي تمتد الى عام 2030.