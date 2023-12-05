نجم أربيل يكسر الرقم التاريخي لهدافي الدوري العراقي

2023-12-05 22:28:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بات لاعب نادي اربيل امجد راضي بشكل رسمي الهداف التاريخي للدوري العراقي برصيد 178 هدفاً.

جاء ذلك بعد تسجيل هدفه التاريخي اليوم مع فريقه أربيل في مرمى نادي نفط الوسط بمباراة الجولة السابعة لدوري نجوم العراق 2023-2024.

وكسر بهدفه اليوم الرقم القياسي الذي كان مسجل منذ سنوات طويلة بإسم اللاعب صاحب عباس.

وكان لاعب اربيل امجد راضي تساوى مع اللاعب صاحب عباس الموسم الماضي ولكل منهما 177 هدفاً وفي لقاء اليوم كسر الرقم السابق.

وحقق فريق نادي اربيل اليوم الثلاثاء الفوز على ضيفه نادي نفط الوسط بهدف دون مقابل سجله امجد راضي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024 .