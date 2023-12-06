أمجد راضي يدخل تاريخ الكرة العراقية بفضل هدف في الدوري

2023-12-06 00:00:15 - المصدر: العربي الجديد

دخل الدولي العراقي السابق أمجد راضي تاريخ كرة القدم في بلاده من بابه الواسع، بعد أن بات الهداف التاريخي لمسابقة الدوري العراقي لكرة القدم، برصيد 178 هدفاً.

وقاد راضي فريقه أربيل إلى تحقيق فوز مهم على نظيره نفط الوسط في دوري نجوم العراق بهدف نظيف سجله اللاعب من ضربة جزاء في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب "فرانسو حريري" في أربيل.

وكان راضي يتقاسم هذا الرقم مع النجم الدولي السابق صاحب عباس، أسطورة نادي الزوراء برصيد 177، قبل أن ينجح، الثلاثاء، في فكّ هذه الشراكة.

ويعتبر راضي أحد النجوم الذين تركوا بصمتهم في الأندية العراقية، خصوصاً خلال مسيرته مع فريق القوة الجوية، حيث كان أحد أفراد الجيل الذهبي الذي حصد لقب كأس الاتحاد الآسيوي في ثلاث مناسبات متتالية أعوام 2016، 2017، 2018، كذلك حمل قميص منتخب العراق في عدة مناسبات.