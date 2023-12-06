الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب المستثمرين بيانات وظائف أمريكية

2023-12-06 09:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء (6 كانون الاول 2023)، مع تراجع الدولار وعززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.2 بالمئة إلى 2041 دولارا.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس "من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة".

وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار يوم الاثنين بفضل رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف في أكتوبر تشرين الأول، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر نوفمبر تشرين الثاني التي تصدر يوم الجمعة والتي يمكن أن توفر المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ خمس سنوات.



