2023-12-06 10:59:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-أربيل

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأربعاء (6 كانون الاول 2023)، أن سياسات حكومة إقليم كردستان وأحزاب السلطة الحاكمة طاردة للاستثمار في الإقليم.

وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سياسة حكومة الإقليم في التعامل مع المستثمرين الأجانب وحتى العراقيين والقوانيين الموجودة والروتين الإداري، فضلا عن وجود مافيات تطلب الإتاوات وتضايق رجال الأعمال، ما يشكل بيئة طاردة للاستثمار".

وأضاف أنه "يجب خلق بيئة جديدة وقوانين حديثة وتسهيلات، فضلا عن القضاء على الروتين، ومنع المافيات من التجاوز على المستثمرين، بهدف خلق جو جديد لرجال الأعمال، كي ينتعش اقتصاد الإقليم الذي يعاني من شلل شبه تام، نتيجة أزمة الرواتب وارتفاع معدلات الضرائب".

وبدأت مختلف القطاعات في اقليم كردستان بالتراجع والركود بسبب الازمات المالية المتكررة للاقليم، ولاسيما بعد توقف تصدير النفط منذ شهر اذار الماضي وحتى الان.