اعتقال واصابة 3 أشخاص حاولوا تمزيق دعايات انتخابية شرقي بغداد

2023-12-06 11:16:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء (6 كانون الاول 2023)، باعتقال واصابة 3 أشخاص حاولوا تمزيق الدعايات الانتخابية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "الاجهزة الامنية شاهدت 3 اشخاص يحاولون تمزيق بوسترات الدعايات الانتخابية ضمن منطقة الثعالبة شرق العاصمة بغداد"، مبيناً أن "

السيطرة القريبة من محل الحادث قامت باطلاق النار عليهم واصابة 2 منهم احدهم موظف في وزارة النفط، فيما تمكنت من القبض على الثالث".

وأوضح، أن " المصابين قدما شكوى ضد منتسبي السيطرة الذين قاموا باطلاق النار عليهما".



