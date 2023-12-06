2023-12-06 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، بصدور توجيه عاجل يتعلق بمقرات الاحزاب السياسية في محافظة ديالى، فيما أشار إلى أن الأوضاع الأمنية مستقرّة في قضاء بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" توجيهًا صدر من القيادات الأمنية في بغداد بتأمين حماية فورية وعاجلة لجميع مقرات الاحزاب في ديالى واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والتعامل وفق القانون على اي محاولات لاقتحامها لاي سببب كان".

واضاف، ان" التوجيه جاء بعد اقتحام مقر تيار الحكمة في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الثلاثاء، وحرق وتدمير بعض اجزائه في حادث هو الاول من نوعه ضد حزب سياسي منذ سنوات في بعقوبة، لافتا الى ان التشديد الامني ياتي كجزء من عملية فرض القانون قبيل انتخابات 18 من كانون الاول الجاري".

واشار المصدر - الذي فضّل عدم الافصاح عن هويته -، الى ان" الاوضا مستقرة في بعقوبة والحياة طبيعية، نافيا وجود اي تؤتر حالي عقب اقتحام مقر الحكمة في المدينة".

وأفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023)، باعتقال شخصين تورطا باقتحام مقر تيار الحكمة في محافظة ديالى، فيما اشار الى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الأجهزة الأمنية اعتقلت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الثلاثاء، اثنين من المتورطين باقتحام مقر تيار الحكمة وسط بعقوبة ومحاولة اضرام النار فيه وتدمير ما بداخله، لافتا الى إن الشخصين قيد الاحتجاز في مديرية مكافحة الجرائم بانتظار سير التحقيق".

واضاف، انه" لايمكن الجزم بدوافعهما والتحقيقات هي من ستكشف حقيقة ما حصل، مشيرا إلى ان القيادات الامنية شكلت لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على حيثيثات استهداف مقرّ تيار الحكمة في بعقوبة والذي يعد الاول من نوعه منذ سنوات طويلة".

واشار المصدر، الى ان" التشديد الامني مستمر في بعقوبة وهناك اليات تعامل حاسمة مع اي محاولات ترمي لزعزعة الامن والاستقرار مع قرب انتخابات 18 كانون الاول".

وقررت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة، اليوم الاربعاء (6 كانون الاول 2023)، توقيف 12 متهماً لقيامهم بالاعتداء على مقرات الأحزاب وحرق وتمزيق صور المرشحين للانتخابات.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة قررت توقيف مجموعة خارجة عن القانون مكونة من 12 متهماً في مناطق شرق القناة لقيامهم بالاعتداء على مقرات الأحزاب وحرق وتمزيق صور المرشحين للانتخابات".

وتجمّع المئات من انصار التيار الصدري في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء أمام عدد من مقرات تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في منطقة جميلة شرقي بغداد، فيما حاول العشرات منهم اقتحام المقر.

وأبلغ مصدر أمني "بغداد اليوم"، إن" سبب تجميع الصدريين كان على خلفية تغريدة للقيادي بتيار الحكمة بليغ أبو كلل وصف الصدريين فيها بـ"الخوارج"، وهو ما نفاه ابو كلل وقال ان التغريدة مزورة".

ورافق تظاهر الصدريين أمام مقرات تيار الحكمة في بغداد، تمزيق عشرات اللافتات الدعائية للمرشحين في بغداد والنجف وديالى والديوانية".