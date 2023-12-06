2023-12-06 12:20:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



القت شرطة الكرخ القبض على قاتل بعد تلقيهم اخبار بوجود حادث قتل لأحد المواطنين ضمن منطقة اليوسفية، على الفور وجه السيد قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن " بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبرئاسة مدير قسم شرطة اليوسفية، للتوجه لمحل الحادث والتحقيق وكشف ملابسات الجريمة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة وتدوين أقوال الشهود، تم التوصل للجاني، و استحصال الموافقات القضائية وتحديد مكان تواجده و مداهمة مكان اختباءة والقبض علية وايداعه التوقيف واحالته للقضاء،